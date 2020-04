Hakimi-Juventus, la trattativa prosegue: rinnovo con il Real lontano

Molto probabilmente il prossimo calciomercato estivo sarà povero di sorprese, la Juventus di Andrea Agnelli vuole in ogni caso sorprendere i propri tifosi con acquisti importanti. La strategia di Paratici è quella di puntare su giovani talenti presenti nei vai top club europei. L’impresa di arrivare a certi futuri campioni, non sarà così semplice ma i bianconeri vogliono provarci.

Al momento, la società piemontese punta a pescare in Spagna. Ferran Torres del Valencia è seguito con attenzione, così come Hakimi del Real Madrid, parcheggiato in prestito al Borussia Dortmund in questo momento. Il giovane marocchino ha impressionato in questa stagione, sia in Bundesliga che in Champions League – chiedere informazioni all’Inter – e Paratici ne è rimasto stregato. L’agente del calciatore, Alejandro Camano, ha parlato ai microfoni di Marca e ha trattato la situazione del suo assistito:

“Il contratto con il Real Madrid è sempre lo stesso, quello che abbiamo negoziato nel 2017 e che durerà fino al 2022. Dobbiamo aspettare. Dopo quest’emergenza, il coronavirus, ci siederemo con Real Madrid e Borussia Dortmund e parleremo”.

Ancora il destino di Hakimi non è scritto e la Juventus vuole approfittare di questa situazione incerta, per convincere sia il calciatore che il suo agente ad accettare la proposta bianconera.