Ibrahimovic, il coronavirus non fa paura allo svedese: allenamento con l’Hammarby

Zlatan Ibrahimovic non ha paura del coronavirus. Il colosso svedese del Milan è noto per il suo grande temperamento in campo e fuori dal campo. Il carattere spesso brusco e discutibile da parte del classe 1981, è da sempre sulla bocca di tutti. Ciò però è sempre stato la sua forza e mai un suo limite. Talvolta scorbutico ma ironico riguardo i suoi comportamenti, Zlatan riesce sempre a sorprendere e anche questa volta non fa eccezione.

Dopo l’iniziativa lanciata su Instagram per raccogliere fondi destinati a combattere il Covid-19, è arrivato il momento per Zlatan di tornare ad allenarsi seriamente con una squadra di calcio. Avete capito bene. Ibrahimovic infatti si trova in Svezia e ha già sostenuto delle sedute di allenamento con l’Hammarby, sfruttando il fatto che nel suo paese Natale non ci sia ancora il lockdown.

Il bomber detiene il 25% della società scandinava e il direttore sportivo del club, Jesper Jansson ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport:

“Ibrahimovic era a casa a Stoccolma con la sua famiglia e sentiva di voler toccare di nuovo palla. Da lunedì ricominceremo a lavorare in gruppo, naturalmente anche Zlatan è il benvenuto per allenarsi con noi”.

Non c’è niente da fare. Ibrahimovic è davvero indistruttibile. Coronavirus avvisato.