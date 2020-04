Icardi, sarà addio al PSG: al club non è andata giù la fest post-Dortmund

Oramai va verso l’ufficialità la fuga da Parigi da parte di Mauro Icardi. Il PSG potrebbe riscattare l’argentino a fine stagione per 70 milioni, ma Thomas Tuchel non è convinto. Al tecnico tedesco non basteranno i 20 gol realizzati in 31 gare da Maurito, il quale ha avuto un drastico calo di rendimento con l’avvento del nuovo anno.

Icardi non convince e i parigini preferiranno puntare su altri calciatori di spessore per il futuro. L’avvio dell’ex Inter è stato decisamente buono a Parigi, essendo stato decisivo pure nel girone eliminatorio di Champions League. Poi il nulla. Secondo Sportweek, l’imminente addio della punta argentina al PSG non sarebbe dovuto solamente al rendimento poco brillante degli ultimi mesi, ma anche da un episodio nel post-gara di PSG-Borussia Dortmund.

La compagine di Tuchel ha avuto la meglio per 2-0 sui tedeschi nell’ottavo di finale di ritorno in Champions League. Il match ha sancito il passaggio del turno ai quarti di finale della competizione e Icardi – assieme alla moglie Wanda Nara – ha pensato di festeggiare il suo compleanno organizzando una mega festa, a base di drinks e tanto divertimento. Ciò è stato giudicato poco professionale dal club transalpino. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso? Stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio di sì.