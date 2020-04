Il Chelsea su Mertens secondo il Corriere dello Sport

Tutti vogliono Dries Mertens. L’attaccante del Napoli è seguito da molti club europei e queste squadre hanno annusato l’affare a parametro zero. Il belga non ha ancora rinnovato con i campani e questo nuovo contratto che non arriva, ha attirato pure il Chelsea di Abramovic. La società inglese segue da tempo l’attaccante belga e secondo il Corriere dello Sport, i Blues lo vogliono per sostituire il partente Olivier Giroud.

Il francese dovrebbe accasarsi nell’Inter di Antonio Conte e pure lui è un scadenza di contratto. Come Mertens, sul quale ci sono anche i nerazzurri. Questo intrigo di mercato potrebbe infiammare l’estate calcistica italiana. I tifosi del Napoli reagirebbero molto male alla cessione di Mertens, ma stando alle ultime notizie, ci sarebbero dei problemi sulla questione economica.

Rinnovo legato a questioni economiche

Dopo l’ammutinamento post Salisburgo, i rapporti tra Mertens e il presidente De Laurentiis si sono incrinati e sarebbe questa – secondo Tuttosport – la ragione del mancato rinnovo con il classe 1987. Tra le parti ci sarebbe un vero e proprio gelo e ciò sta portando diverse pretendenti ai piedi del calciatore, reduce da stagioni memorabili tra le fila dei partenopei. A Napoli dunque si augurano l’arrivo di un accordo tra Mertens e il presidente De Laurentiis.