Il Milan non abbandona i tifosi: la società regala mascherine e beni alimentari agli abbonati over 65

I due imperativi indispensabili in questi momenti delicati per via del coronavirus sono principalmente due: solidarietà e responsabilità. Il Milan non viene meno a questi valori e resta vicino ai propri tifosi con un’iniziativa di grande valore. La società rossonera donerà mascherine e beni alimentari ai propri abbonati over 65.

La consegna dei 2000 kit è iniziata proprio oggi e oltre ai beni indispensabili per le persone più in difficoltà, all’interno dei pacchi ci saranno pure sei gadget della società rossonera, a dimostrare la vicinanza del club ai propri tifosi. Sul pacco è presente la frase “distanti ma sempre vicini a noi”. Un’iniziativa importante ed essenziale in questo momento.

Consegna direttamente a domicilio

Come ricorda il portale Calcio e Finanza, ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con Baiocco, Alps, Bioscalin, La Molisana e Peroni. Importante la cura logistica curata da Yusen. Importanti le modalità di consegna dei kit: le persone non dovranno recarsi presso dei centri di consegna, dato che tutti i kit saranno consegnati direttamente nei domicili degli abbonati over 65 da specifici addetti.

Una modalità intelligente in un periodo dove è necessario restare a casa per non lasciare terreno al COVID-19. L’iniziativa fa onore al Milan che vuole aiutare in tutti i modi i propri tifosi in questo momento molto complicato in Lombardia.