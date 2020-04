Immobile, l’agente rassicura: “Sta bene a Roma, quando Ciro era a Dortmund…”

Il sogno Ciro Immobile per il Napoli, rimarrà tale. Il bomber della Lazio vuole proseguire la sua carriera in biancoceleste, tentando di battere il record di goal in Serie A che appartiene a Higuain. Ciò viene confermato dall’agente del calciatore, Marco Sommella. Le dichiarazioni faranno i tanti tifosi della Lazio dopo gli ultimi rumors. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:

“Ha un contratto lungo con la Lazio e sta bene li. Per volerlo serve una squadra che bussi alla porta sua e della società. In passato c’era stato qualcosa. Il presidente ha fatto muro ed è stato ripagato. È felice della scelta fatta e non ha rimpianti. Tutti ci auguriamo che batta il record di gol di Higuain. Poi di Rolex ne regala anche due a tutti i compagni di squadra, non solo a Luis Alberto”.

A Dortmund, ciclo Klopp finito

L’agente del calciatore torna anche sulle esperienze passate di Immobile, parlando pure delle sue esperienze sfortunate con Borussia Dortmund e Siviglia: “Dove ha avuto fiducia, e mi riferisco a Juventus Primavera, Pescara e Torino, Ciro ha fatto bene. All’estero è capitato in due esperienze sfortunate, a Dortmund era appena finito il ciclo Klopp e al Siviglia c’erano state incomprensioni tra il ds e l’allenatore”.