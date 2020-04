Ciro Immobile protagonista su #SkySportYou: Vota la partita preferita. In questo momento particolare per l’emergenza Coronavirus, televisioni e social sportivi, cercano di intrattenere il più possibile la gente regalando, anche solo per qualche minuto, un sorriso.

Immobile protagonista su Sky, vota la partita che preferisci

Il calcio è quello sport che ti fa salire l’adrenalina al massimo quando la propria squadra gioca, ma che regala come gli altri sport anche tantissime emozioni, indipendentemente da quale squadra noi sosteniamo e tifiamo. In Italia il campionato di Serie A è il più seguito e per questo Sky ha deciso di premiare un giocatore simbolo. Ecco quindi la proposta di Sky Sport per la giornata di domani, tutta dedicata al bomber della Lazio Ciro Immobile.

C’è tempo fino a questa sera alle ore 20 per votare una delle tre gare scelte da Sky Sport per celebrare l’attaccante della Lazio Immobile. Ecco il comunicato: “Oggi potete votare la partita dell’attaccante che volete rivedere domani sera, in prima serata su Sky Sport Uno. Tra le opzioni una partita di Champions quando Immobile giocava nel Borussia Dortmund e tre con la maglia della Lazio (Lazio-Sampdoria 7-3 del 07/05/17, Juventus-Lazio 1-2 del 14/10/17 ed infine Milan-Lazio 1-2 del 03/11/19“.

La gara che avrà ricevuto più preferenze andrà in onda domani sera, lunedì 20 aprile 2020 su Sky Sport Uno in prime time, all’interno di una giornata dedicata alla Lazio ed in particolare a Ciro Immobile. Decidi tu il palinsesto: c’è tempo fino alle 20 di stasera!