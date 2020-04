Inter, Giroud e Mertens gli obiettivi: salgono le quotazioni del belga, ma occhio alla Juve

L’Inter di Antonio Conte è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. L’obiettivo nerazzurro è di acquistare un buon parametro zero per l’attacco e i nomi più quotati sono quelli di Giroud del Chelsea e Mertens del Napoli. Il francese piace molto a Conte, nonostante non sia proprio un bomber di razza. Giroud però è calciatore utilissimo in manovra e comunque sia abile in area di rigore , forte fisicamente e ottimo nel colpo di testa. Un ottimo rincalzo a gara in corso di Lukaku.

I cross provenienti dalle fasce che caratterizzano il 3-5-2 di Conte, sarebbero davvero l’ideale per sfruttarne le sue potenzialità. Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa per portarlo a Milano è in stallo al momento (complice una clausola imposta dai Blues al calciatore), mentre prende piede l’ipotesi Mertens. Il belga e il Napoli non sembrano arrivare a un accordo per il rinnovo e Zhang potrebbe sferrare il colpo decisivo per assicurarsi il 33enne. Mertens sarebbe un eccellente sostituto di Lautaro, in caso di partenza dell’argentino.

Anche Sarri strizza l’occhio a Mertens

Secondo SportMediaset, anche la Juventus di Maurizio Sarri vorrebbe includere Mertens in una eventuale trattativa Milik. Il belga è uno svincolato di lusso e piace tantissimo a Sarri per via della sua duttilità offensiva. Le partenze di Bernardeschi e Douglas Costa potrebbero indurre la società a puntare sul parametro zero Mertens, specialmente in questo periodo in cui la crisi economica nel calcio sta incombendo. Si profila un derby tra Juventus e Inter per “Ciro”?