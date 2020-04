Inter, Lautaro-Barcellona: Griezmann o Arthur le contropartite tecniche?

Prosegue la trattativa Lautaro-Barcellona. Oramai in Spagna danno per certo l’approdo dell’argentino in blaugrana per la prossima stagione, ma l’Inter non lo lascerà andare via affinché non arriverà un’offerta segna di nota. L’attaccante è oramai tra i migliori giovani al mondo e i nerazzurri ci avevano visto lungo quando lo prelevarono dal Racing Club due anni fa, sborsando solamente 25 milioni di euro.

Un acquisto sicuramente azzeccato dalla società milanese, visto il rendimento di Lautaro sia in campionato che in Champions League questa stagione. Eletto da Messi come partner ideale per l’attacco, El Toro è sempre più vicino ai catalani ma l’Inter vuole ottenere contropartite tecniche di valore da inserire in trattativa.

Griezmann o Arthur i nomi giusti per Conte, ma c’è di più

Il nome di Griezmann come contropartita tecnica gradita a Conte, è oramai noto. Il francese si adatterebbe bene al 3-5-2 del tecnico pugliese e sarebbe un’ottima spalla per Lukaku. Qualora ciò non vada in porto per via dell’ingaggio da 17 milioni di euro del transalpino, secondo La Gazzetta dello Sport l‘Inter punterebbe ad Arthur, centrocampista tecnico dei catalani. Il Barcellona ritiene il brasiliano il “nuovo Xavi” e difficilmente lo inserirà in trattativa, ma la cifra di 111 milioni di euro da sborsare per la clausola rescissoria di Lautaro è notevole da colmare. Dunque niente è escluso, dato che Conte vuole un centrocampista capace di prendere in mano la squadra dandogli sicurezza.

La Gazzetta riporta anche un interessamento per i due terzini Firpo e Semedo, ritenuti cedibili dalla società catalana.