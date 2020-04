Inter, Lukaku: “Giocare a San Siro è grandioso”

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti dell’ottima stagione dell’Inter sotto la guida di Antonio Conte. Il belga venne acquistato da Marotta l’8 agosto 2019 dal Manchester United, per una cifra di 65 milioni più 10 di bonus, rendendolo il giocatore più costoso nella storia neroazzurra. In questa sua prima stagione, stoppata a causa del Coronavirus, Lukaku ha giocato 35 partite condite da 23 gol, di cui uno segnato nella vittoria del derby contro il Milan per 4-2. Numeri ottimi per l’attaccante che è entrato subito nei cuori dei tifosi dell’Inter e proprio con i tifosi ha parlato ieri sera Lukaku, sul suo profilo Twitter, rispondendo alle loro domande e curiosità.

In attesa di tornare in campo per recuperare le dodici partite che mancano per completare il campionato di Serie A, Lukaku ha rivissuto insieme ai tifosi dell’Inter momenti di questa stagione e non solo. Il belga ha le idee chiare su quale sia il miglior momento con la maglia dell’Inter: “Il miglior momento vissuto sin qui è coinciso con il primo gol in nerazzurro perché quello è stato l’inizio di tutto“, afferma Lukaku, riferendosi alla sua partita d’esordio contro il Lecce del 26 agosto 2019, dove l’attaccante ha siglato il quarto gol dei neroazzurri. Tra le sue 23 reti con questa maglia, Lukaku ha segnato anche reti pesantissime a San Siro: “Giocare a San Siro è grandioso. La più bella è la seconda contro il Genoa, lì ho fatto vedere un po’ di tecnica” afferma Romelu. Non potevano mancare le domande sul derby contro il Milan, una delle partite più attese della stagione, dove Lukaku è andato a segno in tutti e due i match, regalando i tre punti all’Inter, con il tecnico Conte che ha avuto un ruolo importante sulla vittoria del ritorno: “Eravamo sotto 2-0 contro il Milan, ma non ha urlato per niente – ammette Lukaku -. Ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio, noi abbiamo fatto il resto. E’ stato il discorso di maggiore ispirazione che un allenatore abbia mai fatto nella mia carriera“. L’attaccante belga, arrivato all’Inter, ha trovato come compagno di reparto Lautaro Martinez, attualmente al centro del mercato europeo: “Un feeling nato attraverso la comunicazione, è quello il segreto“, ammette Lukaku.

Non mancano i paragoni con la Premier League, dove vestiva la maglia del Manchester United: “Ci sono grandi differenze tra la Serie A e la Premier League, in Italia vieni messo alla prova ogni settimana dal punto di vista tattico, ma in Inghilterra c’è maggior velocità di gioco“. Lukaku, alla fine, ha ricordato quando ha incontrato per la prima volta l’Italia quando giocava nell’Anderlecht, era il 2009 e partecipò al Torneo di Viareggio: “Quell’esperienza mi ha fatto desiderare di venire a giocare in Italia ancora di più. E’ stata una grande avventura” conclude Lukaku.