Jorginho: “Grande emozione la Coppa Italia vinta con il Napoli”

Le sue cinque stagioni nel Napoli sono state intense e determinanti per la sua maturazione, e l’attuale centrocampista del Chelsea, Jorginho, non dimentica il periodo vissuto al San Paolo. Il brasiliano naturalizzato italiano, ha lasciato la Campania per approdare in Inghilterra tra le fila del Chelsea, ambientandosi bene alla Premier League. Tra le fila dei blues, Jorginho è felice ma l’esperienza napoletana è rimasta nel cuore.

Il giocatore ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, ricordando la vittoria in Coppa Italia con il Napoli nel 2013/14:

“Dopo cinque anni di Napoli, la differenza si sente, anche a livello di cibo, perché in Italia dove vai mangi sempre benissimo. Ricordo la finale di Coppa Italia vinta, è stata un emozione incredibile. Ma sono felice anche al Chelsea, Hazard, il più forte con cui ho giocato”.

Jorginho ha rivelato anche impressioni e aneddoti su due allenatori che lo hanno allenato: Maurizio Sarri e Rafa Benitez:

“Sarri? Grandissimo tecnico. Lui ha una risposta per ogni cosa che chiedi a livello tattico è strepitoso. La cosa che non rifarei? Andare in Brasile in vacanza, come nel primo anno di Napoli, e passare un mese a mangiare. Tornai fuori forma e Benitez, che mi aveva portato in azzurro, mi mise giustamente in panchina. La quarantena? Non la passerei con Insigne, si addormenta troppo presto…”.