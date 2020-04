Juve, De Ligt nel mirino del Man Utd: scambio per Pogba?

Il Manchester United tenta l’affondo per Matthijs De Ligt, il difensore bianconero che i Red Devils avevano giù puntato la scorsa estate, quando poi la Juventus lo soffiò a tutta la concorrenza europea. Ora ci prova di nuovo, consapevole di poter colpire al cuore la Juventus con un semplice nome: Paul Pogba.

La stagione di De Ligt alla Juventus

L’acquisto di Matthijs De Ligt per la Juventus ha significato tanti, tantissimo anzi. Visto come si erano messe le cose ad inizio campionato con l’infortunio di Giorgio Chiellini, il difensore olandese si è rivelato più che indispensabile, se non addirittura fondamentale. Nonostante il ritorno sul campo del capitano, De Ligt non farà più panchina di quanta ne abbia già fatta. Chiellini ha comunque ancora bisogno di tempo per recuperare in pieno la forma perduta durante il suo lungo stop.

Il Manchester Utd su De Ligt

Di recente apparizione è la notizia di un interessamento del Manchester United per De Ligt. Non è più di tanto una novità, considerando il pressing che i Red Devils fecero nello scorso mercato estivo per accaparrarsi il difensore ex Ajax. Senza dimenticare l’altra concorrente più forte, il Barcellona. La Juventus difficilmente cederà il suo giovane gioiello, considerando anche che lo vuole far diventare il perno della futura difesa bianconera.

Scambio Pogba – De Ligt?

Il Manchester Utd dalla sua ha però l’opzione di poter mettere sul piatto il pallino di Fabio Paratici, Paul Pogba. Uno scambio del genere potrebbe forse far cambiare idea alla dirigenza bianconera? Chissà. Intanto, nella testa ci risuonano le parole di Mino Raiola di qualche tempo fa, in riferimento alla situazione disastrosa di Pogba nei Red Devils: “Il Manchester è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo, oggi non porterei più nessuno là.” Insomma, vedere De Ligt a Manchester sembra complicato ma comunque, come detto, non impossibile. Ci sarà da considerare anche l’opinione dello stesso giocatore. Ma l’opinione di Raiola non mette di sicuro in buona luce lo United.