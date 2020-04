Juventus, Dybala e Rugani verso la guarigione

Dybala e Rugani verso la guarigione. E’ quanto emerge dal primo tampone effettuato sui due giocatori della Juventus, affetti da Coronavirus. I due calciatori bianconeri non hanno allontanato del tutto il periocolo virus, ma hanno comunque compiuto un primo passo verso la totale guarigione.

Per Dybala e Rugani si dovrà attendere l’esito del secondo tampone, per certificare l’effettiva guarigione.

L’altro giocatore della Juventus, affetto da coronavirus, è Blaise Matuidi, che era risultato ancora positivo all’esito del secondo tampone. Sul centrocampista francese verranno effettuati altri test, sperando che si intraprenda la strada degli altri due compagni di squadra.

Dybala e Rugani sono stati tra i primi calciatori della seriea A a risultare positivi al coronavirus. Come Matuidi, insieme alle rispettive compagne, sono rimasti in autoisolamento a Torino, osservando il periodo di quarantena forzata ed allenandosi comunque in vista di una ipotetica ripresa del campionato.

Per quanto riguarda gli altri tesserati della Juventus tornati nelle proprie Nazioni di appartenenza, dovrebbero essere richiamati a breve dalla società, per poter essere sottoposti al canonico periodo di quarantena ed ai test sierologici, al fine di poter ricominciare la preparazione insieme agli altri compagni di squadra.

Ancora oggi però, la ripresa del campionato è un’incognita da risolvere.