Juventus, futuro in bilico per Douglas Costa

Futuro in bilico per Douglas Costa. Il brasiliano della Juventus, dopo la stagione in chiaro scuro dello scorso anno, nel corso di quest’annata avrebbe dovuto decisamente alzare il livello del rendimento.

Invece, a causa dei perenni infortuni, l’ala bianconera si ritrova a vivere un’annata altalenante, con qualche lampo di genio, come il goal della vittoria, nel finale della partita di Champions League contro il Lokomotiv Mosca.

Sono tante le ipotesi di mercato che si stanno sviluppando in questi giorni. Douglas Costa, nonostante la forma fisica di dubbia tenuta, è sempre una pedina molto richiesta dalle squadre più importanti d’Europa. Nelle ultime ore, si rincorrono le voci su un possibile scambio con Gabriel Jesus, giovane attaccante promettente del Manchester City.

La Juventus pensa allo scambio con Douglas Costa, per far scendere il prezzo di 50 milioni del brasiliano di Guardiola. Con l’innesto della promessa del City, partirebbe anche Gonzalo Higuain, che nonostante la stima di Sarri, si prepara a vivere un’altra estate di mercato travagliata.

In casa bianconera però, stanno anche pensando ad un sostituto all’altezza di Douglas Costa. E nelle ultime ore, provengono voci dalla Spagna, che vorrebbero la Juventus interessata al talismano del Valencia Fernan Torres, esterno di soli 20 anni. Lo spagnolo si gioca il posto con Federico Chiesa, seguito da un paio di stagioni dalla Juventus. Una pedina difficile da prendere, vista la resistenza ferrata del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Da questo punto di vista, i rapporti con il Valencia sono più favorevoli.

Intanto, fino alla fine della stagione, Douglas Costa attende la ripresa del campionato, per provare a far ripensare i dirigenti della Juventus.