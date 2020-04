Juventus, Miralem Pjanic ne fa 30

Miralem Pjanic ne fa 30. Il centrocampista bosniaco della Juventus festeggia oggi il suo quarto compleanno in casa bianconera.

La società ha deciso di omaggiare il faro del suo centrocampo con un video speciale sul proprio sito ufficiale: “Miralem è una sicurezza: sempre pronto a prendersi carico delle responsabilità, in questi anni ha indossato spesso i panni del leader anche fuori dal terreno di gioco con quella voglia di migliorarsi sempre che si sposa alla perfezione con il nostro DNA“.

In questa stagione, Pjanic è stato il quarto giocatore della Juventus più impiegato per minutaggio, mettendo a segno tre marcature importanti, e belle stilisticamente, contro Brescia, SPAL e Bologna: “Sempre decisivo, unendo eleganze ed efficacia, bellezza e pragmatismo“.

Intanto ieri, in una lunga diretta Instagram, con Benatia e Balzaretti, Pjanic ha parlato del suo regalo di compleanno: “Non si festeggia, non ho mai festeggiato. Per regalo voglio che tutti siate in salute e che la mia famiglia stia bene. Non chiedo niente”.



Proprio l’ex difensore della Juventus, Benatia, attualmente impegnato in Qatar, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano sportivo Tuttosport, elogia il suo ex compagno, oltre a svelare che: “E’ vero che a ogni mercato ha la possibilità di andare via: c’è il Psg interessato, e prima ancora il Real Madrid ma, alla fine, lui ha prolungato con la Juventus. Ha prevalso il suo amore per la Juve, dove sente fiducia. Nello spogliatoio è uno dei senatori, sa farsi ascoltare e rispettare“.