Juventus, qual è il futuro di Cristiano Ronaldo?

Qual è il futuro di Cristiano Ronaldo? Oltre all’ipotetico rinnovo di Dybala, anche questo è un tema caldo in casa Juventus. D’altronde, se ne parla già da tempo: Ronaldo può prolungare il rapporto in bianconero, che al momento è in scadenza nel 2022.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è certamente legato alla sua condizione fisica, attuale e futura. In questo lungo stop forzato, fonti vicine al campione portoghese affermano che non è mai stato cosi in forma come in questo momento. Allenamento solitario a casa e la concessione di utilizzare anche il campo di Madeira, sua città natale e sua attuale residenza.

Dopo la partita contro l’Inter dello scorso 8 marzo, Ronaldo era tornato in Portogallo per assistere la madre, poi dimessa dall’ospedale, e li vi è rimasto a causa del coronavirus.

La sospensione del campionato ha posto temi importanti, circa le prossime mosse di mercato della Juventus, ed il futuro di Cristiano Ronaldo è uno di questi. Molte sono state le voci che hanno voluto un clamoroso ritorno di CR7 a Madrid, o a Manchester, dove sulla sponda United è esploso nei primi anni del nuovo millennio. Al contrario di tutti questi rumors il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere ancora a Torino. Lui non ha mai espresso la volontà di allontanarsi dalla Mole, anzi. Alla Juventus è felice ed è determinato a proseguire, qualora si riprendesse a giocare, la sua stagione dei record, per cercare di portare a Torino il trofeo più importante d’Europa, la Champions League.