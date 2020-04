Matthijs de Ligt sta vivendo la sua prima stagione alla corte della Juventus. Dopo un inizio incerto da parte dell’olandese, acquistato dall’Ajax a titolo definitivo per 75 milioni di euro più 10 milioni di oneri accessori, piano piano ha migliorato le proprie prestazioni, rendendosi sempre più leader della difesa juventina al fianco di Leonardo Bonucci, complice anche l’infortunio al ginocchio del capitano Giorgio Chiellini. Matthijs de Ligt, inoltre, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juventus contro il Torino, decidendo il derby della Mole, vinta per 1-0.

Il contratto di de Ligt lo lega in bianconero fino al 2024, ma in Spagna sono convinti che il giocatore potrebbe essere già in partenza dopo un solo anno alla Juventus. Infatti secondo il Mundo Deportivo il Real Madrid sarebbe sulle tracce del giocatore. Come viene riporta il quotidiano spagnolo, Zidane sarebbe pronto a rivoluzionare la difesa dei Blancos, con Varane e Sergio Ramos che stanno dando soddisfazioni al tecnico francese, ma lo spagnolo da poco ha compiuto 34 anni e la preoccupazione del tecnico francese è quella che Ramos possa essere in una fase calante della sua carriera, per questo motivo inizia a guardarsi intorno per trovare il giusto sostituto al di fuori della cantera madridista. Ecco, quindi, che entra in gioco Matthijs de Ligt, che da sempre piace a Zidane, con il Real Madrid pronto a provare l’affondo per l’olandese nella prossima sessione di mercato. Molto difficile, se non impossibile, che l’affare possa andare in porto, con la Juventus che si tiene stretta il suo gioiello, non avendo nessuna intenzione di venderlo.

Il giocatore olandese intanto aspetta di ritornare in campo con la Juventus e in una recente intervista a Foot Truck su YouTube ha spiegato come mai ha faticato i primi tempi alla Juve: “Le trattative tra e Ajax sono durate molto, sono arrivato due settimane dopo il resto del gruppo , sono andato subito in Asia, non mi ero neanche mai allenato e due giorni dopo sono sceso in campo contro il Tottenham, dopo 20 minuti non potevo neanche più respirare. All’inizio non ero in forma come l’anno precedente e non giocavo così a zona. Prima stavo attaccato al difensore, ci sono piccole differenze e credo di essere un giocatore che vuole vincere ed essere di esempio”, ha dichiarato de Ligt.