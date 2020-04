Il giorno 14 aprile 2012, al 31′ minuto della partita Pescara – Livorno, Piermario Morosini si accascia a terra a seguito di un’improvvisa crisi cardiaca. Quel giorno, il giovane calciatore classe 1986 muore in ospedale e segna una delle pagine sportive più tristi della storia del calcio italiano.

Una vita non facile quella del Moro, segnata da tanti lutti: a 15 anni perde la madre, 2 anni il padre e infine nel 2004 il fratello si toglie la vita. Morosini resta solo con una sorella disabile da accudire ma nonostante tutte queste tragedie, Piermario continua a inseguire il sogno di diventare un calciatore. Una breve carriera vissuta fra club di A e B con l’apice toccato con gli azzurrini nell’Europeo Under 21 in Svezia.

Oggi a distanza di 8 anni dalla sua tragica scomparsa, la Lega Serie A omaggia la memoria di Piermario Morosini sulla propria pagina Twitter.

Sempre con noi, Moro. ❤️

8 anni fa se ne andava Piermario Morosini.#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/RoxdWRCBLv — Lega Serie A (@SerieA) April 14, 2020

L’omaggio dei club a Piermario Morosini

Morosini ha lasciato un ricordo in tutte le squadre in cui ha militato. L’Atalanta che lo ha visto crescere nelle giovanili, scrive sulle sue pagine social: “A 8 anni dalla sua scomparsa, Piermario Morosini resta nel cuore del Presidente Percassi e di tutta la famiglia Atalanta”. Non manca il ricordo del Vicenza Calcio, maglia con la quale il centrocampista ha giocato il maggior numero di partite (66 match – ndr). La società veneta ha ritirato, così come il Livorno, la maglia numero 25.

Padova, Bologna e Livorno si uniscono al ricordo di Morosini.

Toccante è anche il videomessaggio del Pescara. I tifosi della società abruzzese hanno deciso di dedicare al giocatore il settore ospiti dello Stadio Adriatico (impianto nel quale Morosini ha giocato la sua ultima partita – ndr).