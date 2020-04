La Top 20 dei giocatori che hanno fatto più assist in Europa su palla inattiva

Un assist pesa come un goal, spesso ancora di più. Parola degli specialisti da palla inattiva: calcio d’angolo o calcio di punizione, poco cambia per i più precisi da fermo. Considerando i cinque migliori campionati europei (Serie A, Bundesliga, Ligue 1, La Liga Santander, Premier League), ecco la Top 20 con i migliori stilata da Transfermark. In questa speciale classifica troviamo tre calciatori che militano nel nostro campionato e al primo posto troviamo una sorpresa della Bundesliga.

Ecco a voi la classifica dal ventesimo al primo posto

Al ventesimo posto troviamo undici giocatori a pari merito,cioè con lo stesso numero di assist da palla inattiva, e quindi dal ventesimo al nono posto troveremo giocatori con lo stesso numero di assist. Stessa situazione dal nono al terzo posto con sette giocatori a pari merito.

20° – MIGUEL VELOSO (Hellas Verona): 3 assist da palla inattiva in Serie A

20° – DANIEL BROSINSKI (FSV Mainz 05): 3 assist da palla inattiva in Bundesliga

20° – JASON (Getafe): 3 assist da palla inattiva nella Liga Santander

20° – ASHLEY WESTWOOD (Burnley): 3 assist da palla inattiva in Premier League

20° – EVER BANEGA (Siviglia): 3 assist da palla inattiva nella Liga Santander

20° – PASCAL GROSS (Brighton): 3 assist da palla inattiva in Premier League

20° – CHRISTIAN GUNTER (Friburgo): 3 assist da palla inattiva in Bundesliga

20° – ERICK PULGAR (Fiorentina): 3 assist da palla inattiva in Serie A

20° – WYLAN CYPRIEN (Nizza): 3 assist da palla inattiva in Ligue 1

20° – MASON MOUNT (Chelsea): 3 assist da palla inattiva in Premier League

20° – JOSHUA KIMMICH (Bayern Monaco): 3 assist da palla inattiva in Bundesliga

9° – ROBERT SNODGRASS (West Ham): 4 assist da palla inattiva in Premier League

9° – LASZLO BENES (Borussia Moenchengladbach): 4 assist da palla inattiva in Bundesliga

9° – CHRISTOPHER NKUNKU (Lipsia): 4 assist da palla inattiva in Bundesliga

9° – SANDRO TONALI (Brescia): 4 assist da palla inattiva in Serie A

9° – ANGEL DI MARIA (Paris Saint-German): 4 assist da palla inattiva in Ligue 1

9° – FILIP KOSTIC (Eintracht Francoforte): 4 assist da palla inattiva in Bundesliga

9° – LIONEL MESSI (Barcellona): 4 assist da palla inattiva nella Liga Santander

2° – TRENT ALEXANDER-ARNOLD (Liverpool): 6 assist da palla inattiva in Premier League

1° – CHRISTOPHER TRIMMEL (Union Berlino): 7 assist da palla inattiva in Bundesliga