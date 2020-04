La Uefa libera spazio a luglio e agosto per le coppe

Nella riunione dei 55 di ieri, la Uefa ha cancellato tutte le partite per nazionali che erano in programma durante il periodo estivo. In particolare ha rinviato le competizioni per nazionali maschili e femminili in programma a partire da giungo. Tra queste, dice la nota della Uefa, “gli spareggi di qualificazione per Uefa Euro 2020 e le qualificazioni per Uefa Women’s Euro 2021”. Tutte le altre competizioni Uefa, ivi comprese le amichevoli tra nazionali, sono posticipate a data da destinarsi.

Con lo stesso provvedimento, la Uefa ha anche posticipato a data da destinarsi, o annullato definitivamente, anche tutte le competizioni a carattere giovanile. Quelle annullate sono: fase finale del Campionato Europeo Under 17, in programma a maggio; la fase finale del Campionato Europeo femminile Under 19, in programma per luglio.

Il fatto che si siano liberate date nel periodo estivo del calendario Uefa fa presagire che l’Organizzazione del Calcio Europeo abbia intenzione di far disputare ciò che rimane dei tornei internazionali per club proprio in quel periodo, da giugno ad agosto, a seconda delle necessità e delle possibilità che la pandemia riserverà. Non è dunque da escludere che l’Europa League e la Champions possano giocarsi nel periodo di luglio-agosto. La Champions ad agosto e l’Europa League a luglio, o viceversa, o entrambe le competizioni nel corso dello stesso mese non è una utopia. Invece di inutili e noiosi tornei amichevoli in giro per il mondo, spesso a orari impossibili per l’Europa, potremmo godere dello spettacolo unico e inimitabile della Champions concentrata tutta in un mese in un finale di manifestazione al cardiopalma e tutta da gustare. Ci attende una estate con i fiocchi dal punto di vista sportivo.