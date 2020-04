Lautaro concentrato sull’Inter, l’agente: “Vuole rispettare il suo contratto”

La corte sfrenata da parte del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez è sempre ancora viva. I blaugrana hanno fissato come obiettivo numero uno l’argentino per la prossima stagione. Messi lo vuole alla propria corte per via del feeling avuto con lui nei trascorsi in Nazionale, dove il duo riuscì ad arrivare fino alle semifinali di Coppa America lo scorso anno.

Antonio Conte però non vuole privarsi così facilmente di un tassello fondamentale come Lautaro, snaturando così il proprio fronte offensivo. Il tandem in avanti con Lukaku è assolutamente ben assortito, completo funzionale al 3-5-2 del tecnico pugliese. Rifiutare una chiamata del Barcellona sarà complicato, ma l’agente dell’attaccante, Beto Yaquè, ha voluto rassicurare i tifosi nerazzurri ai microfoni di Mundo Deportivo:

“Sono stato io a scoprirlo, colui che è andato a scovarlo per poi portarlo al Racing. Le voci di mercato? Lui è concentrato solo sul suo club, ma naturalmente è felice di queste voci perché significano che sta facendo bene. Essere elogiato pure da Messi è motivo d’orgoglio per lui”.

Dunque per il momento, nessun pericolo pare incombere sul fronte Lautaro Martinez, ma il Barcellona fa sul serio e anche il Manchester City di Guardiola è sulle sue tracce. Forse è arrivato il momento per Zhang di mettere mano al portafoglio?