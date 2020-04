Lautaro, il tecnico del Barcellona Setien: “Non mi faccio illusioni”

Il calciatore che il Barcellona desidera maggiormente per la prossima stagione si chiama Lautaro Martinez. Niente Neymar o Mbappe in lista, c’è solo l’argentino nella testa di Bartomeu e pure del tecnico dei catalani, Setien. Sponsorizzato da Leo Messi, Lautaro è il calciatore che serve ai blaugrana per proseguire la tradizione di attaccanti di grande spessore, che da sempre ha caratterizzato la società, ma l’Inter non ha intenzione di mollare la presa tanto facilmente.

La crisi economica dovuta a coronavirus e la situazione finanziaria non proprio limpida del Barcellona, non danno certezze per l’approdo di Lautaro al Camp Nou. Il tecnico Setien non vuole farsi a illudere da una trattativa che si profila molto complicata. Queste sono le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport:

“Lautaro? Non mi faccio illusioni perché siamo in una situazione d’incertezza. Non sono pessimista o ottimista sull’argentino. È un giocatore che mi piace così come mi piacciono i grandi calciatori”.

I prezzi dei cartellini si abbasseranno?

Come ricorda la Gazzetta, Setien si era espresso anche su Neymar oltre che Lautaro, la settimana scorsa: “Sono entrambi ottimi calciatori, che qualunque allenatore vorrebbe allenare. Ma il brasiliano costa molto, non sarà facile prenderlo”. Entrambi i calciatori hanno prezzi superiori a 100 milioni di euro. Cifre che potrebbero essere abbassate per via della crisi dovuta al coronavirus, ma i problemi che le società calcistiche riscontreranno nei prossimi mesi, potrebbero indurre a un blocco del calciomercato.