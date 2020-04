Lazio, Lucas Leiva ci crede: “Se si ritorna a giocare, diremo la nostra”

La stagione entusiasmante della Lazio di Simone Inzaghi, non è una sorpresa. La squadra biancoceleste ha avuto un progresso di crescita di anno in anno, da quando l’ex attaccante del Piacenza ha preso le redini della squadra. La sua compagine incanta e ha tutte le carte in regola per trionfare. L’arrivo del coronavirus sta però complicando il cammino dei biancocelesti. Ancora nessuno sa con certezza quando si ritornerà in campo, nonostante i club siano tutti concordi a trovare una soluzione il prima possibile.

Il monito degli scienziati a una ripresa è però negativo alla volontà dei club. Dunque, ancora l’ufficialità di una ripresa certa di fatto non c’è. Neanche il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, è d’accordo sul riprendere le ostilità e ciò complica davvero il tutto.

Lucas Leiva, centrocampista brasiliano della Lazio, ha parlato in diretta Instagram di una possibile ripresa a breve, credendo fermamente alla possibilità di vittoria del titolo: “E’ un momento di grande apprensione ed è triste sapere che molta gente stia morendo. Per fortuna, in questa drammatica situazione c’è anche tanta collaborazione e solidarietà. In questa fase, all’inizio ho pensato di tornare in Brasile perché mia moglie e i figli erano tornati li prima del blocco. Ma la società non mi ha dato l’autorizzazione di lasciare Roma, così sono rimasto. Poi per fortuna i miei figli sono potuti rientrare in Italia e così adesso stiamo tutti assieme”.

Poi il punto sulla situazione della Lazio: “Lo stop è arrivato quando eravamo a un punto dalla vetta. Se avremo il via libera, proveremo a dire la nostra sulla lotta Scudetto. In ogni caso credo che torneremo in Champions e questo sarebbe comunque un risultato straordinario. Per quanto mi riguarda sto cercando di tornare in forma dopo l’operazione al menisco”.

Il brasiliano vuole recuperare al più presto e dare una mano alla Lazio per la corsa al titolo. Ma il ritorno in campo della Serie A sembra ancora incerto. In ogni caso, Lucas Leiva e la Lazio si faranno trovare pronti.