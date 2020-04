E’ l’artefice del sogno biancoceleste, Simone Inzaghi è uno degli allenatori più desiderati dalle big europee. Complici i quattro anni giocati ad alto livello, di cui l’ultimo anno ha portato ad un passo la realizzazione del sogno scudetto. Sono reali le minacce di Barcellona e PSG che pensano ad Inzaghi per i loro progetti, con Leonardo che vorrebbe portare il tecnico a Parigi insieme a Milinkovic-Savic. Lotito sa bene che Inzaghi è ambito da mezza Europa e non ha intenzione di privarsi del tecnico piacentino. Come riportato da Radiosei, infatti, il Presidente della Lazio starebbe pensando di blindare Simone Inzaghi, rinnovando il contratto fino al 2025, con un adeguamento di ingaggio che si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro. Le due parti hanno fissato un incontro per i prossimi giorni, per pianificare il futuro con una Champions ormai in tasca e un sogno scudetto da realizzare.

Simone Inzaghi, ieri, ha festeggiato i quattro anni alla guida della Lazio, come ha ricordato il club tramite un tweet. Quattro anni conditi da una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane vinte contro la Juventus. Domenica, invece, festeggerà i suoi 44 anni, con i giocatori pronti a festeggiare il tecnico piacentino, ovviamente in videochat e con Lotito e Tare che nei prossimi giorni gli faranno il regalo più bello.