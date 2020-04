Lazio, Strakosha: “Non vedo l’ora di tornare a Formello”.

La Lazio di Simone Inzaghi è pronta a tornare ad allenarsi in una Formello totalmente sanificata. Claudio Lotito ha organizzato al meglio il centro sportivo biancoceleste dal punto di vista sanitario, tutelando i propri calciatori in vista della ripresa degli allenamenti.

Il portiere albanese dei laziali, Strakosha, non vede l’ora di rientrare tra i pali e di allenarsi a Formello con i compagni. Il tutto in completa sicurezza, come vuole il presidente e tutta la compagine laziale. Intervistato da Sky Sport, l’estremo difensore 25enne ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, le quali trattano pure la condizione fisica dei calciatori:

“La condizione? Lo stop di due mesi potrebbe incidere, anche se ha riguardato tutte le squadre, non solo la nostra. Eravamo in un buon momento e siamo orgogliosi della nostra posizione in classifica. Personalmente sto cercando di conservare la reattività e l’esplosività attraverso dei lavori in palestra. In più faccio qualche esercizio con la palla in giardino. Le critiche? Non le ascolto, non mi interessano. Il mio tempo libero lo trascorro allenandomi o con la mia famiglia. Non ho tempo per pensare alle cose negative”.

Il rientro a Formello è vicino

Il portiere non vede l’ora di entrare a Formello: “Ritroverò tutti quelli che fanno parte della Lazio. Qualche mese fa ci sembrava una cosa banale, ma questo periodo ci ha fatto capire quanto può essere importante un abbraccio”.