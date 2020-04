Lecce, Gabriel:«Periodo difficile, per il taglio degli stipendi….».

Gabriel, portiere del Lecce, in un’intervista concessa al Nuovo Quotidiano di Puglia, racconta come trascorre questo periodo. Ecco cosa ha dichiarato:«Non è un periodo facile, dobbiamo sempre stare a casa, insieme a mia moglie stiamo cercando di creare una nuova routine per fare cose diverse, come leggere un libro, fare qualche lezione online, cucinare qualcosa di diverso: io ci provo, ma la cuoca brava è lei. Però, ogni tanto tiro fuori qualche piatto. Risotto ai funghi, per la precisione, devo dire che non era male. Anzi, se proprio vuoi saperla tutta, era molto buono. Poi, però, mi sono spinto oltre cercando di preparare un dolce, la crostata, ma non è stata all’altezza. Quindi sono stato rimandato. Biagio Meccariello è bravissimo in cucina, ogni tanto mi da qualche consiglio e mi metto all’opera. Allenarsi a casa non è difficile, tutti abbiamo attrezzi che ci aiutano a mantenerci in forma, in questo periodo li sfruttiamo per seguire il programma che ci hanno dato i preparatori. Certamente non è la stessa cosa che allenarsi in campo, mi manca molto l’allenamento personalizzato per noi portieri. E poi mi manca anche la gara della domenica, però dobbiamo stringere i denti e adeguarci, speriamo ancora per poco. Il taglio ingaggi è un discorso delicato, dobbiamo affrontarlo tutti insieme, però io sono del parere che se viene presa una decisione che può far bene alla mia società, di riflesso farà bene anche a me in quanto giocatore di proprietà del Lecce».