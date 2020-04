Lecce, l’ex Fabrizio Miccoli:«Ecco la mia iniziativa per i cittadini bisognosi di Lecce…».

L’ex Lecce Fabrizio Miccoli, tra i tanti temi affrontati in un’intervista, in diretta Instagram, a Calciomercato.com, racconta di una sua iniziativa benefica a favore dei cittadini bisognosi del capoluogo salentino. Ecco cosa ha dichiarato:«Lecce è sempre stata la mia città. Insieme ad un’associazione locale che si chiama Angeli di quartiere stiamo portando avanti questa iniziativa. Il sindaco di Lecce mi aveva consigliato una serie di associazioni, poi io sono andato personalmente a vedere come agivano e, fra le tante, ho scelto questa. Cerchiamo di fare la spesa per le famiglie che hanno bisogno. Ci sono varie possibilità: o fare direttamente un bonifico bancario sul conto Iban di questa associazione con causale LecceFM10, il marchio della mia scuola calcio e per altri tipi di abbigliamento, oppure acquistare una maglia dedicata e tutto il guadagno andrà a questa fondazione. Anche qui molta gente mi sta dando una mano e sta comprando le magliette, ho appena ricevuto la chiamata da parte di un pasticcere di Lecce, e lunedì andremo a ritirare circa 50 colombe che doneremo per provare a regalare un sorriso alle famiglie che hanno necessità il giorno della festa della Santa Pasqua». Per coloro che desiderano saperne di più è sufficiente andare sul profilo Instagram dell’ex capitano del Palermo.