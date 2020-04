View this post on Instagram

🔥#NerdConcept Challenge 🔥 🇮🇹 In un momento come quello che stiamo vivendo, vogliamo lanciare un messaggio di solidarietà per Bergamo e per tutta la sua comunità. 🤓 Crea la tua maglia solidarietà dell'Atalanta e postala sui social! Le regole nell'articolo! LINK IN BIO 🔥 NerdConcept Kit Challenge 🔥 The theme: Atalanta’s solidarity Kit. The idea is challenging you, supporters and graphic designers, to create an Atalanta’s kit that would represent the solidarity towards Bergamo’s city. For Rules in ENG link in Bio!