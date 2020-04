Liverpool, Klopp non molla: “Corro all’aperto e i miei tempi migliorano!”

Restare a casa è un qualcosa che sta cominciando a diventare pesante, ma non per Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco del Liverpool non molla un centimetro, restando sempre positivo è ottimista anche in un momento così negativo causa Covid-19. D’altronde lo sappiamo: lo spirito dei Reds è quello di non mollare mai e Klopp lo incarna alla perfezione.

L’ex Dortmund ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Liverpool, rivelando come sta passando il suo tempo in casa, tra corrette e dialogo a distanza con i calciatori:

“La cosa positiva è che c’è tempo per fare tante altre cose. Adesso mi sto dedicando alle faccende domestiche, mi diverto a lavare i piatti e per la prima volta ho preparato delle uova strapazzate. A 52 anni non so ancora fare il nodo alla cravatta. La prossima settimana dovrei imparare, ma probabilmente mi ci vorrà del tempo, perché con le mani sono un disastro. Sarà divertente”.

Corsetta e dialogo a distanza con i suoi giocatori

La forma fisica e il rapporto con il gruppo del Liverpool, è sempre vivo anche a distanza:

“Sto provando a correre fuori e i miei tempi migliorano di giorno in giorno, ho anche ordinato un orologio da corsa. È comparso nel mio elenco YouTube un video delle celebrazioni della Champions League vinta con il Tottenham. L’ho guardato per 3-4 minuti, quindi l’ho girato nel gruppo con la frase “E’ ancora vero”. Ho inviato anche la partita di Barcellona, quella contro il Manchester City, quella di Leicester e quella con lo United a Anfield. I giocatori invece hanno inviato i video girati sul pullman, durante il giro per la città dopo la conquista della Champions League. Si sono divertiti e non vedono l’ora di vivere sensazioni simili”.