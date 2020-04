Lotito non molla Milinkovic-Savic: lo United vuole il serbo, trattativa complessa

Paul Pogba è oramai ai titoli di coda con il Manchester United e i Red Devils hanno già in mente il profilo giusto per sostituirlo: Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è nel mirino della società inglese oramai da diverso tempo: Solskjaer è stufo altamente delle prestazioni a fasi alterne da parte di Pogba, così come degli infortuni del francese. A livello di caratteristiche, Milinkovic-Savic soddisferebbe in pieno le esigenze degli inglesi, data la sua fisicità, tecnica e attitudine ad attaccare e difendere.

Milinković-Savić blindato da Lotito

I tifosi laziali sono oramai abituati ogni domenica ad ammirare le gesta del campione nato a Lleida nel 1995 e il presidente Lotito non avrebbe intenzione di privarsi del giocatore. Il contratto di Milinković-Savic è stato prolungato fino al 2024. Ciò dimostra quanto sia importante il serbo per la squadra di Simone Inzaghi. Il Manchester United nonostante ciò, vuole tentare il super colpo in estate secondo il Sun, ma Lotito ha fissato un prezzo monstre: 100 milioni di euro.

La cifra è davvero molto alta, ma non è un mistero che il massimo dirigente laziale voglia trattenere a tutti i costi il calciatore. Già in passato, Lotito rifiutò diverse offerte importanti ribadendo la volontà di cedere Milinkovic-Savic solamente per tale cifra. Basterà per allontanare la pressione del team di Old Trafford?