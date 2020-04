Lotito si complimenta con Agnelli: ritorna il sereno tra i due presidenti di Lazio e Juventus

Pace fatta tra Claudio Lotito e Andrea Agnelli. I continui litigi tra i due presidenti di Lazio e Juventus, avevano contraddistinto le ultime settimane di calcio italiano tramite video conferenza. La polemica più accesa tra le parti, è stata quella riguardante la ripresa degli allenamenti dove Agnelli accusò Lotito di “pensare di più alla classifica che alla salute dei propri calciatori” in piena pandemia da coronavirus.

Ora però, arrivano segnali di distensione dall’ultima videoconferenza, volta a decidere sul da farsi per concludere il campionato in corso. Secondo Tuttosport, il presidente della Lazio si sarebbe complimentato con Andrea Agnelli dopo che la Juventus assieme ai propri calciatori, ha deciso di tagliare gli stipendi data la pesante situazione generata dal COVID-19. Una decisione che fa onore alla società bianconera e Lotito ha applaudito l’atto, congratulandosi con il massimo dirigente bianconero. Il clima è ora dunque più disteso.

Le videoconferenze tra Lega Calcio e AIC, proseguono intanto ma la soluzione comune per quanto concerne i contratti dei calciatori, sembra essere ancora in alto mare. La Serie A vorrebbe optare per un taglio di 4 mesi, ma i calciatori vorrebbero rinunciare solo a marzo. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, ma la soluzione definitiva pare essere ancora molto lontana.