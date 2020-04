Lucas Leiva, il recupero prosegue bene: il brasiliano piega già il ginocchio

Dopo le rassicurazioni di permanenza prolungata da parte di Luis Alberto, arrivano altre notizie positive in casa Lazio. Il centrocampista brasiliano Lucas Leiva sta recuperando brillantemente dall’operazione eseguita il 4 aprile scorso. L’ex Liverpool si era sottoposto a un intervento chirurgico per via dei suoi problemi al menisco e infiammazione cartilaginea. Il 33enne però è un guerriero nato e sta già mostrando dei segnali notevoli di ripresa.

Tramite Instagram, il calciatore ha postato nella sezione storie i suoi progressi, dove in un video lo si vede piegare il ginocchio. Il movimento è molto lento ma lascia ben sperare. Oltre a questo importante dettaglio, il giocatore sta tonificando la propria muscolatura grazie all’uso di un elettro stimolatore. Strumento utilissimo per tutti gli atleti che non possono muoversi in scioltezza dopo un’operazione chirurgica.

Ripresa degli allenamenti a maggio?

La fisioterapia dunque prosegue per Leiva e Simone Inzaghi conta di vederlo in campo a Formello per maggio, quando la ripresa degli allenamenti dovrebbe tornare attiva, anche se con le dovute precauzioni dovute al Covid-19. Lotito sta allestendo il centro allenamenti nel migliore dei modi a livello di sanitario. Il presidente vuole ripartire e cercherà di mettere a disposizione dei calciatori una struttura estremamente sanificata per maggio.