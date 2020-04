Luis Alberto rinnoverà con la Lazio: prosegue la trattativa, lo spagnolo resterà fino al 2025

La Lazio di Claudio Lotito sta pensando già al futuro e sicuramente un calciatore che la società biancocelesti dovrà tenersi stretta, è il centrocampista offensivo Luís Alberto. Lo spagnolo ex Liverpool è una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, data la sua grandissima tecnica individuale che viene messe al servizio della squadra tramite grandi giocate e gol d’autore.

Sono diverse le squadre che potrebbero essere interessate al calciatore iberico e Lotito vuole assolutamente trattenerlo ancora a lungo. Secondo calciomercato.it, la Lazio vorrebbe prolungare il contratto a Luís Alberto dal 2022 al 2025 con un ingaggio da 3 milioni di euro all’anno. Il numero 10 laziale è seguito in particolare dal Siviglia, squadra che lo praticamente visto crescere. Infatti, il giocatore ha militato nella compagine spagnola fin dalle giovanili per poi essere ceduto al Barcellona B.

A Siviglia i rimpianti per la sua cessione sono ancora vivi. Luis Alberto è tra i centrocampisti più desiderati del momento e grazie a Simone Inzaghi, ha trovato la sua dimensione. Le sue prestazioni sono costanti e il rinnovo da parte della società è in questo momento un atto dovuto e che andrà a premiare l’attitudine del giocatore. Un piacere per gli occhi per tutti i tifosi della Lazio e appassionati di bel calcio.