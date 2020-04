Lutto per Guardiola: muore la madre a causa del coronavirus

Triste notizia proveniente dalla Spagna. Scompare all’età di 82 anni la madre del tecnico catalano del Manchester City, Pep Guardiola. La donna si chiamava Dolors Sala Carriò e si è spenta a Manresa, poco distante da Barcellona a causa del coronavirus. Il COVID-19 è particolarmente attivo in Spagna e colpisce con estrema facilità le persone più anziane. La notizia si apprende dai canali ufficiali del Manchester City, dove la squadra inglese ha rilasciato un comunicato in merito alla scomparsa della madre dell’allenatore della squadra del Merseyside:

“La notizia della morte della signora Dolors Sala Carriò ci ha sconvolti. Siamo distrutti dal dolore per il lutto che ha colpito il nostro allenatore, Pep Guardiola. A lui e alla sua famiglia, va il nostro abbraccio più sincero. Tutti coloro che sono associati al club, inviano le loro più sentite condoglianze in questo momento doloroso al Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici”.

Un gravissimo lutto per il tecnico catalano ex Barcellona. Il coronavirus in Spagna sta avanzando, anche se c’è stato un piccolo rallentamento nelle ultime ore dovuto alle misure di contenimento adottate dalla popolazione. Le più sentite condoglianze a Pep Guardiola e alla sua famiglia da tutta la redazione di SuperNews.