Mercato Juve, i bianconeri cercano una punta: idea Milik. La Juventus ha individuato in Milik uno dei profili giusti da poter inserire nel suo attacco. Il contratto con il bomber del Napoli scadrà nel 2021.

Juventus, i bianconeri puntano a Milik del Napoli

L’emergenza sanitaria con la quale sta facendo i conti il nostro paese, non permette di organizzare incontri, tuttavia le società stanno continuando a muoversi in sede di calciomercato, soprattutto attraverso contatti telefonici. Lo sta facendo ovviamente anche la Juventus che è alla ricerca di un attaccante under 30 da affiancare a Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella lista degli importanti profilo valutati c’è quello di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco ha tutti i requisiti richiesti dagli uomini mercato della Vecchia Signora: ha 26 anni, conosce alla perfezione la Serie A, è forte di testa, sa agire di sponda e riempire l’area di rigore, è dotato di istinto per il goal e, come se non bastasse, ha già ampiamente dimostrato di saper incidere anche entrando a match in corso. A tutto ciò vanno aggiunti altri due fattori di non secondaria importanza: Milik ha già lavorato con Maurizio Sarri ed inoltre è legato al Napoli da un contratto che scadrà nel 2021 e al momento non sembra intenzionato a rinnovare.

Milik alla Juventus sarebbe destinato a sostituire Higuain, cosa già successa proprio a Napoli, e sarebbe eventualmente chiamato ad alternarsi a Paulo Dybala, un giocatore dalle caratteristiche ovviamente molto differenti. Il giocatore è finito anche nel mirino del Milan per un possibile dopo-Ibrahimovic, ma Paratici sta monitorando con attenzione la situazione. Nel frattempo, non si abbandonano le piste Icardi e Gabriel Jesus, ma tutto dipenderà dalle volontà di Higuain. Il bomber argentino, che a dicembre compirà 30 anni, è legato con i bianconeri da un contratto fino al 2021, ma ha diversi estimatori in giro per il mondo. Per lui si è parlato di un possibile ritorno al River Plate, ma anche di una possibile esperienza in MLS.