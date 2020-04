Mertens-Juventus: Sarri vuole il belga per la prossima stagione

Dries Mertens potrebbe diventare il parametro zero più desiderato nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante belga non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli. La trattativa tra il calciatore e la società partenopea prosegue, ma la possibilità che il 33enne possa liberarsi a parametro zero a fine stagione, rimane concreta. L’Inter ha messo gli occhi su Mertens, ma stando alle ultime notizie riportate da SportMediaset, anche la Juventus di Maurizio Sarri ci farebbe un pensierino.

Il tecnico toscano lo vuole portare in bianconero per la prossima stagione, memore delle grandi prestazioni fornite da “Ciro” ai tempi del Napoli. La duttilità offensiva del belga, sarebbe senz’altro un valore aggiunto al 4-3-3 di Sarri: il classe 1987 rende benissimo sia come attaccante centrale che come ala. Ciò permetterebbe alla Juventus maggiori varianti offensive, per puntare al campionato e alla Champions League.

Bernardeschi e Douglas Costa in partenza

Due calciatori bianconeri sono già con la valigia pronta: Bernardeschi e Douglas Costa. Il primo non rientra nei piani di Sarri, mentre il secondo seppur decisivo in alcune gare, non è ritenuto un calciatore su cui puntare per il futuro. Considerando la grave crisi economica, un colpo a costo zero come Mertens acquisterebbe molto più valore. La Juventus ha fiutato l’affare. Ora la palla passa a De Laurentiis.