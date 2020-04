Messi o Cristiano Ronaldo? Kakà non ha dubbi: “Meglio Leo, è un genio!”

L’eterno dualismo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sarà di dominio pubblico anche quando entrambi si ritireranno dal calcio giocato. Meglio l’argentino o il portoghese? Questa domanda oramai è tartassante e ricorda il paragone tra Pelé e Maradona. Uno dei calciatori che è riuscito a battere entrambi in una stagione, salendo sul gradino più alto del Pallone d’Oro nel 2007, è stato Kakà.

Il brasiliano riuscì in questa impresa prima del dominio incontrastato dei due, interrotto da Modric nel 2018, per poi riaprirsi con la vittoria di Messi lo scorso anno. Secondo l’ex Milan, non ci sono dubbi: il migliore è Lionel Messi. Kakà ha rilasciato delle dichiarazioni in merito mediante un live Instagram della FIFA:

“Ho giocato con Cristiano ed è davvero un magnifico calciatore, ma devo scegliere Messi. Messi è un genio, un vero talento. Il modo in cui gioca è incredibile. Ronaldo è una macchina. Non è solo forte e veloce ma anche una forte mentalità. Vuole sempre vincere e giocare, per essere il migliore. Nella storia del calcio, Messi e Ronaldo sono sicuramente tra i cinque più forti del mondo di sempre. Siamo molto fortunati a vederli giocare”.

Nonostante la militanza di qualche anno nel Real Madrid assieme a CR7, Kakà sceglie Lionel Messi come suo prediletto. Il sei volte Pallone d’Oro, mette sempre d’accordo calciatori ed ex calciatori.