Milan, Pellegatti: “La Juventus ci deve quattro scudetti” (VIDEO)

Pellegatti fa impazzire i tifosi rossoneri su You Tube. Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti in una diretta Live sul suo canale personale You Tube ha attaccato pesantemente la Juventus e si è scagliato anche contro Luciano Moggi, in particolar modo per la dichiarazione dell’ex dirigente bianconero relativo a Calciopoli in quanto Moggi aveva affermato che il Milan dovesse giocare in Serie B nel 2005.

Pellegatti risponde alle dichiarazioni di Moggi sul 2005

“Per Moggi il Milan nel 2005 avrebbe dovuto giocare in Serie B. Lui dice così per una telefonata di Meani prima del match contro la Fiorentina che riguardava un’ammonizione nei confronti di Kakà e Nesta prima della partita contro la Juventus. L’arbitro di quel match era Massimo De Santis e uno degli ammoniti era proprio Kakà, il signor Moggi non può parlare proprio. Infatti l’arbitro Massimo De Santis era uno dei molti arbitri che prendevano lo stipendio da Moggi e dalla Juventus e quegli arbitraggi se li ricordono tutti. Al Milan mancano quattro scudetti (1973-2005-2006 e 2012), scudetti che sono stati rubati dalla Juventus al Milan”. Anche i tifosi rossoneri sono d’accordo con il Pellegatti pensiero e uno dei pensieri che ne è venuto fuori è stato che il Milan viene spesso maltrattato in campo che fuori quasi da sembrare uno sport nazionale”.