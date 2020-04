Nel mercato delle squadre italiane c’è un obiettivo comune che riecheggia in ogni sessione di mercato. Questo elemento ha il nome di Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona. Quasi sicuramente il giocatore a giugno lascerà i blaugrana, ma con che destinazione? Secondo il Mundo Deportivo, la risposta è il Milan. Come rilanciato dal quotidiano spagnolo, il giocatore è uno dei nomi scritti sul taccuino dei rossoneri che dopo due tentativi andati a vuoti le scorse estati, spera questa volta di riuscire ad arrivare al centrocampista. Certamente Rakitic sul piano dell’età, 32 anni già compiuti, non rientra negli schemi di Gazidis ed Elliot, in quanto i due hanno delineato sempre un mercato fatto di giocatori giovani, nuove promesse. La proprietà rossonera, però, si è convinta ad avere in squadra elementi di esperienza che possano aiutare a crescere i giocatori più giovani. Sul piano economico, invece, parliamo di cifre un po’ lontane da quelle del Milan. Rakitic è in scadenza di contratto nel 2021 e il prezzo del suo cartellino, quindi, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, con un ingaggio di 8 milioni. Troppi per il Milan che ha sempre cercato giocatori che avessero una valutazione intorno ai 20 milioni massimi e con un ingaggio 2-3 milioni di euro, quindi Ivan Rakitic sarebbe un grande sforzo per le casse rossonere.

Il Milan, però, deve muoversi a prendere una decisione, in quanto sul giocatore c’è l’altra milanese, l’Inter, che da tempo insegue Rakitic. Non c’è solo l’Inter, infatti il giocatore sembra essere entrato nel radar dell’Atletico Madrid, mentre il Siviglia si starebbe allontanando. Il croato sarebbe contento di ritornare a Siviglia, ma l’ingaggio è troppo alto per la squadra andalusa.

Il Barcellona non oppone resistenza ad una sua possibile partenza, in quanto la squadra blaugrana ha bisogno di fare cassa per un possibile ritorno di Neymar e l’arrivo di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter. Inoltre, il croato non rientra più nei piani del tecnico Quique Setien, portando sempre di più Rakitic via dal Barcellona. Il Milan è alla finestra, pronto ad un altro colpo “Alla Ibra”.