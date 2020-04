Milik, anche lo Schalke 04 corteggia il polacco: pronti 25 milioni, ma l’Atletico offre Lemar

Il destino di Arkadiusz Milik è oramai lontano da Napoli. De Laurentiis vuole cedere l’attaccante polacco a fine stagione, ma il presidente partenopeo non vuole assolutamente svenderlo. La società valuta il 26enne ex Ajax 40 milioni di euro e al momento, le offerte per lui sono arrivate anche se nessuna pare soddisfare il Napoli. Il Milan e l’Atletico Madrid hanno dimostrato interesse e secondo AS, anche i tedeschi dello Schalke 04 si aggiungono alla lista delle pretendenti.

Stando a quanto riporta AS, i tedeschi sarebbero disposti a offrire solamente 25 milioni di euro. Questa cifra è ben lontana dai 40 milioni di euro richiesti da De Laurentiis, ma potrebbe essere un buon inizio volto a intavolare una trattativa. C’è da considerare però che Milik è in scadenza di contratto nel 2021. Dunque la dirigenza azzurra dovrà cercare in qualche maniera di venire incontro alle offerenti, magari limando un po’ il prezzo del cartellino del bomber.

L’Atletico offre Lemar ai partenopei?

L’ipotesi di rinnovo tra il Napoli e Milik pare oramai tramontata. Il polacco vuole un aumento d’ingaggio pari a 5 milioni di euro circa. Cifra improponibile per un calciatore non più giovanissimo e spesso infortunato. L’Atletico Madrid in ogni caso non molla la presa e sarebbe disposto a inserire in trattativa Lemar. Il francese non ha convinto e scalpita per tornare grande come ai tempi del Monaco. Il Napoli gli darà questa possibilità?