Milinkovic-Savic, il PSG torna alla carica: Lotito vuole 100 milioni

Tutti vogliono Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è oramai tra in migliori centrocampisti al mondo da diversi anni e le sue qualità sono riconosciute da tutti. Dunque non c’è da meravigliarsi se alla porta di Lotito bussano club importanti e di blasone internazionale. Nelle ultime ore, il Manchester United ha mostrato interesse nei confronti del calciatore, ma la Lazio tiene duro.

Simone Inzaghi non vuole perdere Milinkovic-Savic proprio quando la sua squadra sta raggiungendo livelli molto alti. I migliori di questi ultimi anni e la classifica lo conferma. L’obiettivo della Lazio è quello di costruire un ciclo vincente e il serbo rimane uno dei tasselli fondamentali per il futuro. D’altronde, qualora arrivasse un’offerta monstre da parte di qualche top club europeo, Lotito potrebbe prenderla in considerazione. Il presidente ha fissato il prezzo del cartellino del talento a 100 milioni di euro. Basterà per tenere lontane le altre compagini?

Il PSG di Leonardo è interessato

La Gazzetta dello Sport riporta quest’oggi di un interessamento da parte del PSG. Ciò non può considerarsi una novità. Leonardo vuole un centrocampista in grado di spostare gli equilibri nel club di Al-Khelaifi e i profili che i i parigini stanno seguendo, sono quelli di Pogba e Milinkovic-Savic. Entrambi sono difficilmente raggiungibili ma tutti sanno che la società francese è un pozzo senza fondo per quanto concerne le finanze. Arriverà un’offerta da 100 milioni di euro nella sede della Lazio da parte del PSG? I tifosi biancocelesti e Inzaghi, sperano vivamente di no.