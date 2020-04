Milinkovic-Savic su Instagram: “Spero che ci vediamo presto!”

È un uomo di poche parole Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio ha da sempre preferito parlare sul campo che sui giornali e le sue prestazioni entusiasmanti, hanno attirato tanti top club su di lui. Tra questi ci sono il PSG e il Manchester United di Solskjaer, ma Lotito non vuole perdere il suo “sergente”. La clausola rescissoria da 100 milioni di euro è davvero molto alta, ma le qualità del serbo non si discutono e giustificano la cifra imposta dalla Lazio.

Nonostante le grandi pressioni di mercato e lo stop forzato per via del Coronavirus, Milinkovic-Savic ha deciso – come di consueto – di non rilasciare dichiarazioni ai giornali. Oggi, il campione serbo ha però rilasciato un post via Instagram, dove dichiara ai propri tifosi di non veder l’ora di rientrare in campo:

“Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo, voi come state? #Sergente sta bene e non vede l’ora di ripartire. Spero che ci vediamo presto, mi manca tutto!”.

Il serbo vuole tornare in campo il prima possibile tra le fila della Lazio e ciò potrebbe accadere nel mese di maggio, periodo teoricamente valido per la ripresa delle attività. Una Formello sanificata aspetta il suo sergente, l’uomo che ci vuole per portare la Lazio di Simone Inzaghi alla conquista del campionato di Serie A 2019/20.