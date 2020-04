Moratti smentisce Messi all’Inter: “Solo un mio sogno”

Il sogno Messi è stato accarezzato nelle ultime ore dai tifosi dell’Inter, ma probabilmente è destinato a rimanere tale. Nella giornata di ieri, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti aveva avanzato l’ipotesi di un arrivo da parte del calciatore argentino a servizio della squadra di Antonio Conte. Un rumor di mercato che ha dato vita a una vera e propria Messi mania sul web. Ex calciatori dell’Inter come Beccalossi o Serena, hanno dichiarato che le dichiarazioni di Moratti lasciano presagire al super colpo da parte di Zhang.

Qualche ora fa, Moratti ha voluto smentire il clamoroso rumor di mercato, riducendolo solamente al solo “sogno personale”. Il presidente del Triplete ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al giornale spagnolo Mundo Deportivo:

“Questo è il mio sogno da tifoso, solo da tifoso. Ovviamente Messi mi è sempre piaciuto e l’ho seguito quando ero presidente, ma oggi all’Inter c’è una proprietà diversa e non decido io. Non ho mai parlato di lui con loro”.

Messi rimarrà dunque solamente un sogno di Moratti, oppure c’è dell’altro? La pulga ha sempre dichiarato di essere un grandissimo fan dell’Inter e ciò potrebbe ancora far ben sperare la tifoseria interista. Vedere il sei volte Pallone d’oro in Serie A, sarebbe un toccasana per tutto il movimento calcistico italiano.