Il Napoli è al centro del mercato, infatti dopo Milik destinato a lasciare il club e l’interesse del Manchester United per Di Lorenzo, le big europee puntano un altro gioiello della squadra di Gattuso, ovvero Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo classe ’96. Dopo una stagione ad alto livello, il centrocampista è entrato nell’orbita del Real Madrid. A rivelarlo è stato lo stesso agente di Fabian Ruiz, Alvaro Torres, che ai microfoni di Canal Sur Radio ha lanciato la notizia: “Sì il Real Madrid è interessato a Fabian. Naturale ci siano altri club importanti per un giocatore che ha disputato le ultime tre annate ad alti livelli”.

Il procuratore ha affermato come il Napoli sia stato informato dell’interesse dei Blancos: “Di questi interessamenti ne abbiamo parlato col Napoli, glielo abbiamo comunicato. Ora il ragazzo è concentrato solo sulla squadra azzurra. In estate si vedrà”.

Mentre Alvaro Torres lanciava la notizia, sempre in Spagna, AS ha scritto che anche il Barcellona è sulle tracce del giocatore spagnolo. Quique Setién, tecnico del Barcellona, lo ha allenato ai tempi del Betis e sarebbe pronto a riabbracciarlo, diventando un punto a favore per il suo trasferimento. Fabian Ruiz, sarebbe un’ottima pedina per il centrocampo Blaugrana, in quanto in estate il club dovrebbe perdere Rakitic e Arturo Vidal, due giocatori fondamentali per il loro gioco, diventando in questo modo la favoria per l’acquisto di Fabian Ruiz. Barcellona che nel caso non riuscisse a raggiungere il centrocampista del Napoli, virerebbe su Rodrigo Bentancur della Juventus o addiritura Barella, giocatore che ha stregato il Barcellona nella sfida di Champions League.

De Laurentiis, ovviamente, non è intenzionato a lasciar partire Fabian Ruiz, a meno di offerte che superino i 60 milioni di euro. I tifosi, in parte possono stare sereni, ma si sa, con squadre come Barcellona e Real Madrid è difficile esserlo.