Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è piombato nel mirino del Manchester United. L’esterno partenopeo è stato la rivelazione del campionato del Napoli, mostrando un rendimento sempre in crescendo, come dimostra la scalata fatta, passando in due anni dal Matera alla Champions League con il Napoli. Come rivela il Corriere dello Sport, infatti, i Red Devils avrebbero contattato informalmente l’entourage di Di Lorenzo per chiedere informazione sul giocatore, nonostante il mercato fermo a causa del Coronavirus.

L’interesse della squadra di Manchester è concreto, la duttilità del giocatore ex Empoli ha colpito molto la società, che lo vede perfetto per lo stile di gioco della Premier League. I tifosi del Napoli, però, possono dormire sogni tranquilli, perché la priorità dell’esterno è e resta il Napoli. Infatti il giocatore si trova benissimo a Napoli ed ha intenzione di continuare a vestire la maglia azzurra. Attualmente il calciatore ha un contratto fino al 2024, firmato solo l’anno scorso, uno scoglio insuperabile per lo United che, a meno di offerte faraoniche, dovrà rinunciare al sogno Di Lorenzo. La sensazione è che Di Lorenzo possa diventare un pilastro della difesa del Napoli, come dimostrano le 35 presenze su 36 match giocati, condite da due gol. Un matrimonio destinato a durare, nonostante le lusinghe provenienti dalla Premier.