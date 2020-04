Neymar dal cuore d’oro: dona 900 mila euro per combattere il coronavirus

Quando si parla di Neymar Jr, l’ombra della critica nei suoi confronti è sempre dietro l’angolo. I suoi comportamenti in campo e fuori dal campo, fanno discutere oramai da molti anni ma questa volta il gesto compiuto dal brasiliano è da ammirare. L’attaccante del PSG, ha donato ben 900 mila euro all’UNICEF che al fondo aperto da alcune celebrità per combattere l’avanzarsi del coronavirus.

A rivelare la donazione benefica è il programma televisivo Fofocalizando. Neymar aveva donato la ingente somma di denaro in forma totalmente anonima. Sono molte le celebrità che hanno voluto dare una mano importante alla lotta al Covid-19, sempre più contagiante in ogni angolo del pianeta. Quasi un milione di euro è senza dubbio una cifra importante e che in pochi hanno donato.

Neymar è in questo momento in Brasile, nella sua residenza da sogno in estrema quarantena. In molti pensavano il contrario, viste le foto che la stella ex Barcellona aveva postato su Instagram, ma la grandezza della residenza e la compagnia che O’Ney ha accanto, avevano indotto i “maligni” a dubitare ancora una volta della sua serietà. In realtà, le persone che sono assieme a lui stanno rispettando la quarantena in Brasile all’interno proprio della sua sfarzosa proprietà.