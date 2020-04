Neymar, minestra riscaldata che non piace ai tifosi del Barcellona: Lautaro è la prima scelta blaugrana

Le minestre riscaldate non piacciono ai tifosi del Barcellona. Nonostante il patron Bartomeu abbia inserito Neymar nella lista per gli acquisti, la tifoseria blaugrana non ne vuole sapere di un ritorno di O’Ney al Camp Nou. L’addio del 2017 per approdare al PSG, è ancora una ferita aperta mai sanata e il pentimento da parte di Neymar, non basta per ricucire un rapporto oramai non più sanabile.

Le gesta dell’ex Santos sono ancora scandite nella memoria di tutti i tifosi del Barcellona, ma stando al sondaggio di Mundo Deportivo, i tifosi vogliono un solo calciatore per la prossima estate: Lautaro Martinez. Il bomber dell’Inter è sempre più nel mirino dei campioni di Spagna e la sensazione è quella che la società nerazzurra cederà alle pressioni catalane. La destinazione è gradita al calciatore, il quale ritroverebbe Leo Messi. Suo compagno di squadra in Nazionale.

Ecco il sondaggio di Mundo Deportivo: Lautaro vince a mani basse

Il sondaggio lanciato da Mundo Deportivo è chiarissimo: Lautaro Martinez è la prima scelta dei tifosi del Barcellona per la prossima stagione. L’argentino ha stracciato il concorrente con un netto 59,96 %, rispetto al 40,04% di Neymar. Un sondaggio che non lascia dubbi a Bartomeu, che secondo la tifoseria dovrà mettere mano al portafoglio per strappare El Toro all’Inter di Conte.