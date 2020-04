Novità calciomercato Milan: arriva un top player dal Real Madrid per sostituiire Ibra?

Mentre il calcio italiano s’interroga sul destino di questa stagione, i dirigenti del Milan lavorano senza sosta per programmare il futuro della propria società e per trovare i calciatori giusti per un nuovo progetto che ha come principale obbiettivo quello di riportare i rossoneri ai vertici della massime competizioni calcistiche italiane ed europee.

Milan, capitolo allenatore: tra Pioli e Rangnick è testa a testa

Oltre alle incognite dirigenziali ancora da definire, è incerta anche la situazione relativa al futuro allenatore che si siederà sulla panchina rossonera nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli, piace molto ad Elliott perciò, se all’eventuale ripresa del campionato la squadra continua a migliorare nel gioco e nei risultati, ci sono delle possibilità concrete che venga riconfermato.

I buoni risultati raggiunti in pochi mesi dall’ex tecnico della Lazio sono inconfutabili, il Milan dopo un periodo in cui non aveva un minimo d’identità di gioco, è stato protagonista di alcune prestazioni di livello e di un cammino più positivo che lo ha portato in semifinale di Coppa Italia e in piena zona valida per il piazzamento alle coppe europee. Il nome di Ralf Rangnick però continua però ad esserci in orbita rossonera. Con il tecnico tedesco si darebbe il via ad una vera e propria rivoluzione della rosa rossonera, con l’arrivo di giovani promesse e la partenza di alcuni calciatori di esperienza con ingaggi alti.

Novità Calciomercato Milan: Jovic il sostituto di Ibrahimovic?

In attesa di chiarire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta per completare il reparto attaccanti per la prossima stagione con uno o due elementi di qualità. Tra i nomi che sono usciti fuori nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Tuttosport, vi è quello di Luka Jovic ,attaccante ventiduenne serbo protagonista di una magnifica stagione 2018-19 con l’Eintracht Francoforte siglando 27 gol in 48 gare ma che ora non trova spazio nel Real Madrid di Zidane. Nei ‘blancos’ l’attaccante serbo viene utilizzato come vice- Benzema ed ha giocato titolare solo 8 partite su 24 presenze totali, con un minutaggio complessivo di soli 770 minuti. La formula con il quale il Milan potrebbe cercare di accaparrarsi il talento serbo sarebbe quella del prestito oneroso (di circa 5 milioni) con un diritto di riscatto fissato sui 45/50 milioni. La trattativa però non è delle più semplici in quanto vi una grande concorrenza anche in Serie A, con Inter e Napoli interessate al calciatore.

Sempre secondo quanto detto da Tuttosport, i rossoneri sarebbero inoltre interessati a Myron Boadu, attaccante dell’Az Alkmaar che ha realizzato 20 gol e 13 assist in 39 gare e che è già nel giro della nazionale maggiore dove ha esordito segnando lo scorso 19 novembre contro l’Estonia.

Novità Calciomercato Milan: Bonaventura non rinnova?

Sembra ormai chiaro che l’avventura tra Giacomo Bonaventura e il Milan sia giunta al termine. Il centrocampista classe ’89 non rinnoverà con i rossoneri ed è al centro di un bell’incrocio di calciomercato con Fiorentina, Torino, Roma, Lazio e Atalanta che sarebbero interessati ad assicurarsi le sue prestazioni.

Al momento nella corsa a Bonaventura, sembra in vantaggio l’Atalanta, in cima alle preferenze del calciatore ma nelle ultime ore, risalgono le quotazioni del Torino.