Pay TV, sito web di Sky bloccato per le continue richieste di sconto

La pay tv Sky ha concesso uno sconto importante agli abbonati per via dell’incombersi del coronavirus. La sconto in questione riguarda i pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Non poteva essere altrimenti dato il COVID-19 ha costretto al blocco totale dei campionati in tutto il territorio italiano, così come quasi in tutta Europa. Un blocco che ha fatto rivedere alla pay tv la strategia per mantenere i propri abbonati.

Gli abbonati sapendo dello sconto, si sono riversati in massa sul sito internet della piattaforma tv, per aderire allo sconto come riporta il portale Calcio e Finanza. Peccato che la grande affluenza abbia mandato letteralmente in tilt il sito web di Sky. Non c’è modo infatti di accedere alla sezione “Fai da Te” dato che la pagina segnala “error reading from remote server”.

Lo “sconto Coronavirus” è attivabile nella sezione Fai da Te, ma al momento risulta non raggiungibile per via dell’affollamento delle richieste, come dichiarato da Sky in un comunicato: “Gentile Cliente, i servizi del Fai da Te non sono al momento disponibili. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.

Nelle prossime ore, il servizio ritornerà attivo una volta che il sistema Fai da Te sarà ripristinato.