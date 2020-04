Pistocchi, battibecco social con un tifoso juventino: “Aspetto di vedervi vincere la Champions”

Pistocchi risponde al tifoso juventino su Twitter. Il calcio è sempre fermo per l’emergenza Coronavirus ma il noto giornalista sportivo è sempre molto attivo su Twitter. Il post “La forzata quarantena mi ha consentito una full-immersion di serie-tv Netflix (bellissime).

Questa la mia personale classifica di gradimento : 1.Breaking Bad 2.Peaky Blinder 3.Ozark 4.LaCasadiCarta” ha scatenato il commento provocatorio di un follower di fede bianconera “Continua con le serie TV e lascia perdere il calcio”. La frecciatina dell’utente non ha colto di sorpresa Pistocchi che ha prontamente risposto “Aspetto di vedervi vincere la Champions”. Il commento del giornalista è stato accolto da numerosi likes di approvazione dei suoi follower ma alcuni tifosi juventini non hanno gradito la frase “Il modo in cui lei risponde ai provocatori – che andrebbero invece ignorati – è molto poco professionale ed è il motivo per cui, a questo punto giustamente, potrà anelare al massimo ad un posto in qualche emittente locale a fare da contraltare a Pompilio (il livello è questo).



Pistocchi e il ruolo di Eriksen nell’Inter. Il calciatore danese è stato il grande colpo della sessione invernale nerazzurra anche se è stato impiegato con il contagocce da Antonio Conte prima dell’interruzione del campionato. Pistocchi ha espresso la sua opinione sulla situazione, mandando una frecciatina al tecnico leccese in un tweet: “Con Pirlo ci riuscì.. Pirlo fece cambiare modulo a Conte: alla Juve aveva iniziato con il 4:2:4 che aveva adottato a Bari e a Siena. Dopo 4 partite, a Catania, passò al 4:3:3, e a dicembre, con il Napoli, al 3:5:2: il bravo tecnico adatta il gioco ai giocatori non l’inverso”